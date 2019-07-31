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Tepebaşı'da fen işleri hız kesmiyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, üst yapı çalışmaları kapsamında kırsal ve kent merkezinde bulunan mahallelerde yoğun mesai sürdürüyor.

31.07.2019 13:11 Tepebaşı'da fen işleri hız kesmiyor
Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, üst yapı çalışmaları kapsamında kırsal ve kent merkezinde bulunan mahallelerde yoğun mesai sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üst yapısı sorunsuz bir Tepebaşı için yaz sezonunu yoğun mesai ile geçirmeye devam ediyor. Kent merkezi ile birlikte kırsal mahallelerdeki pek çok noktada eş zamanlı olarak çalışma gerçekleştiren ekipler, 6 mahallede üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Ertuğrulgazi Mahallesi'nde tretuvar döşeme, Şirintepe ve Zafer Mahallesi'nde asfalt yama, Gündüzler Mahallesi'nde kilit taş döşeme ve Uludere Mahallesi'nde yol iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nin tüm sokaklarında yol ve kaldırımlar yenileniyor. Çalışmalar kapsamında mahallede bulunan sokakların yolları kazınarak yeniden asfalt dökülürken, kaldırımlar ise tretuvar döşenerek modern bir görünüme kavuşturuluyor.

Vatandaşlar, mahallelerindeki üst yapı çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade ederken Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de planlanan program doğrultusunda çalışmaların devam edeceği bilgisini paylaştı. - ESKİŞEHİR

Fen İşleri Müdürlüğü, Tepebaşı, Güncel

Kaynak: İHA

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