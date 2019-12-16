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Tepebaşı gençlere Avrupa fırsatlarını tanıtıyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, temas noktası olduğu Eurodesk ağı faaliyetleri kapsamında gençlerin Avrupa fırsatlarını tanımalarına olanak sağlamaya devam ediyor.

16.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:01Tepebaşı gençlere Avrupa fırsatlarını tanıtıyor
Belediyesi Gençlik Merkezleri, temas noktası olduğu Eurodesk ağı faaliyetleri kapsamında gençlerin fırsatlarını tanımalarına olanak sağlamaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, gençlerin Avrupa fırsatlarından yararlanması için her ay düzenli bir şekilde gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor.Avrupa Dayanışma Programı hakkında 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen son bilgilendirme toplantısına gençlerin ilgisi yoğun oldu. Gençlik merkezi çalışanları, gençlere Avrupa'da 1 yıla kadar nasıl gönüllülük yapabilecekleri ile alakalı bilgilendirmelerde bulundu. Programın avantajları, nasıl proje bulunabileceği, başvuruları esasları ve kabul aldıktan sonra yapılması gereken işlemler gibi konuların ele alındığı toplantıda gençlere kapsamlı bilgiler verildi.

Gençlere tamamen ücretsiz biçimde Avrupa'da gönüllülük yapabilmelerini sağlayan Avrupa Dayanışma Programı'na dair bilgilendirme toplantılarından haberdar olmak isteyenler, facebook.com/esktgm, twitter.com/esktgm ve instagram.com/esktgm adlı sosyal medya hesapları üzerinden Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'ni takip edebilecekleri açıklandı. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, 29 Ekim, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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