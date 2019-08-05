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Tepebaşı Halk Dansları Topluluğu'ndan Kapadokya'da gösteri

Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen 1. Uluslararası Avanos Kapadokya Dünya Halk Dansları Festivali'nde gösteri yaptı.

05.08.2019 14:47 Tepebaşı Halk Dansları Topluluğu'ndan Kapadokya'da gösteri
Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen 1. Uluslararası Avanos Kapadokya Dünya Halk Dansları Festivali'nde gösteri yaptı.

Avanos Belediyesi ve Uluslararası Halk Dansları Organizasyonları Birliği (IFDO) ile ortaklaşa düzenlenen festivalde 6 ülkeden yaklaşık 500 dansçı performans sergiledi. Festivalde Bulgaristan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Meksika, Romanya ve Türkiye'den dans ekipleri yer alırken, Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisini izleyenlerin beğenisine sundu. Topluluk, Eskişehir, İzmir ve Artvin yöresinden derledikleri performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

Festivalde Romanya, Gürcistan, Bulgaristan, Meksika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'den katılım sağlayan halk oyunu grupları ülkelerine özgü danslarla renkli görüntüler oluşturdu. - ESKİŞEHİR

Kapadokya, Tepebaşı, Nevşehir, Avanos, Yaşam

Kaynak: İHA

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