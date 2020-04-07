Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz'da korona virüs tespit edildi
Eskişehir'de Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz'a yapılan korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
07.04.2020 19:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:34
Eskişehir'de Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz'da (44) görülen belirtiler üzerine Covid-19 şüphesiyle test yaptırıldı. Kaymakam Yılmaz'ın test sonucu pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
Öte yandan Kaymakam Erdinç Yılmaz'ın, bu süreçte temasta bulunduğu kişilere de korona virüs testi yapılacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Etiketler: Erdinç Yılmaz, Koronavirüs, Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam