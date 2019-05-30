Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz, öğrencilerle iftarda buluştu

Eskişehir Vali Yardımcısı ve Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi bünyesinde bulunan Şehit Kübra Doğanay Kız Pansiyonu'nda öğrencilerle iftar yaptı.
Tepebaşı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göde, iftar öncesi öğrencilerle sohbet eden Yılmaz, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.
Pansiyonda incelemelerde de bulunarak bilgi alan Yılmaz'a iftarda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca, Okul Müdürü Ersin Kökten ve öğretmenler eşlik etti.
Mustafa Kemal Atatürk
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Kaynak: AA