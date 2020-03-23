Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Tepebaşı Kaymakamlığı 60 bin vatandaş için hazır - Haberler

Tepebaşı Kaymakamlığı 60 bin vatandaş için hazır

Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik Vefa İletişim Merkezleri'nin kurulduğunu söyledi.

23.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:39
Tepebaşı Kaymakamlığı 60 bin vatandaş için hazır
Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik Vefa İletişim Merkezleri'nin kurulduğunu söyledi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Korona virüs ile mücadele çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda virüsün yaşlıları daha çok etkilemesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağı çıkmaları yasaklanmıştı. Yasakla birlikte temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlılar için, Eskişehir Valiliği öncülüğünde Tepebaşı Kaymakamlığınca 'Vefa İletişim Merkezleri' kuruldu. Bu sayede yaşlıların evlerde bulundukları sürede ihtiyaçları kurulan ekipler tarafından sağlanacak. Tepebaşı Kaymakamlığınca Habip Edip Törehan Meslek Lisesi merkez olarak kabul edildi. Burada Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ekipler hazır bekletiliyor.

"Vefa Koordinasyon Grubunda görevlendirilen araç ve personeller ile malzemelerin temin, dağıtım ve teslimatı sağlanacaktır"

Konuyla ilgili Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz bilgilendirici bir açıklama yaptı. Kaymakam Yılmaz, "İçişleri Bakanlığının 65 Yaş Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesi kapsamında, bölgede ihtiyaç olması halinde tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere; VEFA Sosyal Destek Grubu, Mahalle Vefa Sosyal Destek Grubu, Vefa İletişim Merkezi ve Vefa Komisyon Grupları oluşturulmuştur.

Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarına yönelik taleplerini 155, 156 ve 112 numaralarına ileterek alınan talepler Vefa İletişim Merkezi'ne bildirilecektir. İletişim merkezleri gelen taleplere Mahalle Vefa Sosyal Destek Grubuna bildirilerek, yer tespiti ve değerlendirme yapılarak iletişim merkezine geri bildirimde bulunacaktır. İletişim merkezleri Habip Edip Törehan Meslek Lisesinde kurulan Vefa Koordinasyon Grubunda görevlendirilen araç ve personeller ile malzemelerin temin, dağıtım ve teslimatı sağlanacaktır. Yaklaşık 60 bin vatandaşımıza bu hizmeti sunuyoruz. Ekipler gelen istedikleri en kısa zamanda gerçekleştirmek için çalışıyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Erdinç Yılmaz, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

7 milyonluk ihmal! Koronavirüs dünyaya böyle yayıldı Haberler
7 milyonluk ihmal! Koronavirüs dünyaya böyle yayıldı
Denetimlerini sıklaştıran polis yaşlıları ormanlık alanda yakaladı Haberler
Denetimlerini sıklaştıran polis yaşlıları ormanlık alanda yakaladı
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar Haberler
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi Haberler
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi
Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Haberler
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Haberler
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
Bakan Selçuk’tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum Haberler
Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum
İstanbul’da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? Haberler
İstanbul'da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?

Son Dakika Güncel Haberleri

ADANA Kozan'daki barınakta köpekler birbirine saldırdı iddiası - Haber zonguldak Fabrikanın çatısından düşen kaynak ustası yaralandı - Haber KBÜ'lü öğrenciler "ders başı" yaptı - Haber Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 6 sanıktan 2'sine hapis cezası - Haber Amasya'da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi - Haber Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum - Haber İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? - Haber İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor - Haber
Loading