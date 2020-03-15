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Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Dünya genelinde sağlık tehdidi haline gelen korona virüs tehlikesi ile birlikte yurt genelinde eğitim-öğretime ara verilirken, Tepebaşı Belediyesinin uzaktan eğitim modeli olan Tepebaşı Kent Enstitüsünde eğitimler 2 bine yakın katılımcı ile devam ediyor.

15.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:43
Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor
Dünya genelinde sağlık tehdidi haline gelen korona virüs tehlikesi ile birlikte yurt genelinde eğitim-öğretime ara verilirken, Tepebaşı Belediyesinin uzaktan eğitim modeli olan Tepebaşı Kent Enstitüsünde eğitimler 2 bine yakın katılımcı ile devam ediyor.

Korana virüs tehlikesine karşı okullar tatil edilen şu günlerde, Tepebaşı Kent Enstitüsü ücretsiz ve online eğitim modeli ile vatandaşların bilgiye ulaşmasına fırsat sağlıyor. Anadolu'nun aydınlanma sürecini şekillendiren Köy Enstitülerinin sosyal eğitim anlayışı, günümüzün gelişmiş e-öğrenme teknolojileriyle harmanlanıyor. Bireysel ve kurumsal öğrenme ihtiyaçlarını uzaktan öğrenme yöntemi ile karşılayan Tepebaşı Kent Enstitüsü projesi, yenilikçi bir yaşam boyu öğrenme platformu olarak hizmet veriyor. Vatandaşların yeni şeyler öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan Tepebaşı Kent Enstitüsü eğitimleri, Tepebaşı Belediyesi tarafından Anadolu Üniversitesi desteğiyle, ücretsiz olarak sunuluyor. Üniversite-sektör iş birliği olması ile de dikkat çeken projede ayrıca alanlarında uzman akademisyenler, e-öğrenme uzmanları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler de yer alıyor. Eğitimler, teknolojiden sosyal medya kullanıma, genel kültürden mesleki eğitime kadar her türlü öğrenme ihtiyacına yanıt verebilecek çeşitliliğe sahip. Tepebaşı Kent Enstitüsü eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcıların performansları, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi onaylı bir katılım sertifikası ile de belgelendiriliyor.

Eğitimler bin 818 katılımcı ile devam ediyor

Kayıtların ve eğitimlerin devam ettiği Tepebaşı Kent Enstitüsünde toplam 7 ders içeriği kullanıcılara sunuluyor. Ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, girişimcilik, sosyal medya, finans okuryazarlığı, gıda güvenliği, etkili iletişim, müşteri ilişkileri ve fotoğrafçılık branşı olmak üzere toplam eğitimler devam ediyor. Derslere kayıt olmak isteyenler, 'kentenstitusu.tepebasi.bel.tr' web adresinden kayıt yaptırabiliyor. Derslerin içerikleri ise metin, ses, video, etkileşimli sorular, oyunlar ve benzeri medyalardan oluşuyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel

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