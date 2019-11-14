Haberler » Güncel » Tepebaşı kırsalında sağlık taraması - Haber

Tepebaşı kırsalında sağlık taraması

Tepebaşı Belediyesi'nin kırsal mahalle sakinlerine yönelik gerçekleştirdiği sağlık taramaları aralıksız biçimde devam ediyor.

14.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:08Tepebaşı kırsalında sağlık taraması
Belediyesi'nin kırsal mahalle sakinlerine yönelik gerçekleştirdiği sağlık taramaları aralıksız biçimde devam ediyor. Sağlık ekipleri son olarak Taycılar ve Kozlubel Mahallesi'nde sağlık taraması gerçekleştirdi.

Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından kırsal mahallerde yürütülen sağlık taramaları hız kesmeden sürüyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin halkın sağlığına ve koruyucu hekimliğine gösterdiği hassasiyetin bir ürünü olan sağlık taramalarında ekipler, mahalle mahalle dolaşarak sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlara hizmet veriyor. Ekipler son olarak Taycılar ve Kozlubel mahallesi sakinlerinin sağlık kontrollerini yaptı.

Kırsal mahallelerde uygulanan sağlık taramaları ile vatandaşların; tansiyon, şeker, kolesterol, vücut sıcaklıkları gibi değerleri kontrol ediliyor. Ayrıca Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı doktor ve hemşireler gerekli durumlarda vatandaşları hastanelerin ilgili bölümlerine de yönlendiriyor. Yapılan sağlık hizmetleri ile vatandaşın daha sağlıklı ve hastalıkları konusunda bilinçli olmaları amaçlanırken, kırsal mahalle sakinleri de verilen sağlık hizmetlerinden dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kırsal mahalle sakinlerine yönelik gerçekleştirilen sağlık taramalarının devam edeceği bilgisini verdi. - ESKİŞEHİR

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Tepebaşı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:54 CHP'li Kılıç: Rabia Naz'ın ölümünde hiçbir iddia, bilgi gizli kalmayacak
13:49 Amatör denizci belgeleri sahiplerini buldu
13:49 Evine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
13:54 Kırşehirli sporculardan 30 madalya
13:52 DHA YURT BÜLTENİ-11
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Beyaz Saray'daki görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
12:34 Gaziantep'te HDP'ye şafak vakti 500 PÖH operasyon düzenledi
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Beyaz Saray'daki görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
11:55 Orhan Veli Kanık'ın 69. ölüm yıl dönümü! Orhan Veli Kanık kimdir?
14.11.2019 13:55:52