Tepebaşı'nda Budama Eğitimleri Sürüyor

Tepebaşı
Belediyesi tarafından düzenlenen budama eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Meyve Bahçesi ve Bağlarda Budama Teknikleri' eğitimleri kent merkezinde de yoğun katılım ile devam ediyor. Son olarak 29 Ekim
Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime 52 vatandaş katıldı. Kursiyerler ilk olarak meyvecilikte fidan seçimi ve bahçe tesisi, budamada kullanılan araçlar ve dezenfeksiyonu, budama tekniği, zamanlarına göre budamalar, meyve ağaçlarında dal şekilleri, budama sistemleri, modern bahçecilikte telli terbiye sistemleri, bağcılıkta budama, gençleştirme budaması gibi konularda eğitim aldı. 52 kursiyere gerçekleşen eğitimin ardından katılım belgesi de takdim edildi. Budama üzerine teorik eğitimlerin ardından gerçekleşen örnek bahçe gezisi ise Keskin
Mahallesi'nde bulunan Mutlu Gürdoğan'a ait bahçede gerçekleşti. Kursiyerler burada budama yaparak öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı buldu.
Vatandaşlar, düzenlenen eğitimden ötürü Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
'a ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
09 Aralık 2018 Pazar 12:14