Tepebaşı'nda 'Evlilik Öncesi Eğitim'

Tepebaşı
Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Öncesi Eğitim etkinliğinde katılımcılara bir evliliğin olmazsa olmazları anlatıldı.
Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bilinçlendirme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Evlilik Öncesi Eğitim etkinliği düzenlendi. Vatandaşların ilgi gösterdiği eğitim çalışması, 29 Ekim
Gençlik Merkezi'nde, Tepebaşı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce hazırlanan sunum ile Sosyal Hizmet Uzmanı Ece Öztop tarafından gerçekleştirildi. Kadın ve erkekler için önemli bir aşama olan evlilik öncesinde kültürel özellikler, hayat görüşü, karakter özellikleri gibi konularda uyuşabilecekleri kişilerle, daha sağlıklı ilişkiler yürütebileceğini belirten Öztop, bireyin öncelikle kendisini tanımasının, uygun eş seçiminin ve dolayısıyla iyi bir evliliğin zeminini oluşturduğunu belirtti.
Öztop ayrıca, sadece evlilik öncesi değil, evlilik süresince de karşılıklı anlayış, iş bölümü, saygı, iletişim ve şefkatin iyi bir evliliğin olmazsa olmazları olduğunu ve evlilik için aşk ve mantık dengesinin iyi kurulması gerektiğini ifade etti.
Evlilik Öncesi Eğitim etkinliği, katılımcıların merak ettikleri konulardaki sorularını, Öztop'a yönelterek cevap almaları ile sona erdi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA