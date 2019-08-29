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Tepebaşı'nda halk konserleri sürüyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen halk konserleri kapsamında Uluönder Mahallesi'nde düzenlenen konserde mahalle sakinleri keyifli bir akşam geçirdi.

29.08.2019 13:02 Tepebaşı'nda halk konserleri sürüyor
Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen halk konserleri kapsamında Uluönder Mahallesi'nde düzenlenen konserde mahalle sakinleri keyifli bir akşam geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği halk konserleri, Eskişehirlilerin yoğun katılımı ile sürüyor. Coşku ve eğlence dolu etkinliğin düzenlendiği adres bu kez Uluönder Mahallesi oldu. Yerel sanatçı Salim Özkara'nın sahne aldığı geceye mahalle sakinlerinin katılımı yoğun olurken; gecede sevilen şarkılar hep bir ağızdan söylendi. Vatandaşlara ücretsiz patlamış mısır ikramı da yapılan gecede her yaştan Uluönder sakini keyifli bir akşam geçirdi.

Şehir dışındaki programı nedeniyle konsere katılamayan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yerine, Tepebaşı Belediye Meclis üyesi Hasan Hüseyin Bolat sanatçı Özkara'ya teşekkür ederek çiçek takdim etti. Etkinlikte ayrıca Uluönder Mahalle Muhtarı ve Kolejspor Kulüp Başkanı Hasan Güler de kulüp sporcuları ile birlikte sahneye çıkarak Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Şarkılar eşliğinde keyifli bir gece geçiren mahalle sakinleri de Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Güncel

Kaynak: İHA

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