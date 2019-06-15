15.06.2019 13:14
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Tepebaşı'nda haşere ile mücadele

Tepebaşı

Tepebaşı Belediyesi, halk sağlığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında haşereyle mücadeleye ilçe merkezi ve kırsalda devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, halk sağlığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında haşereyle mücadeleye ilçe merkezi ve kırsalda devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, haşereyle mücadele çalışmalarını belirli bir program dahilinde yıl boyunca sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, ilçe merkezinin yanı sıra Alınca, Çukurhisar, Yusuflar gibi kırsal mahallelerinin de aralarında bulunduğu 91 mahallede larva ilaçlaması gerçekleştirdi. Ekipler, 51 mahallede de uçkun ilaçlaması çalışmalarını hava şartlarının uygun olduğu sürece sabah-akşam olmak üzere sürdürüyor. Ayrıca Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, şuana kadar 33 cami, okul gibi kurumlarda ilaçlama yaparken, gelen talepler doğrultusunda bu çalışmalarına da devam ediyor. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
çukurhisar, veteriner, tepebaşı, Yaşam

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