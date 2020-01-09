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Tepebaşı'nda karla mücadele 7/24 sürüyor

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı ile birlikte mahallelerde gerçekleştirdiği küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

09.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:28Tepebaşı'nda karla mücadele 7/24 sürüyor
Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı ile birlikte mahallelerde gerçekleştirdiği küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 7/24 görev başında olan ekipler, ilçe merkezi ile birlikte kırsal mahallelerin tamamında hummalı bir çalışma yürütüyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı ile birlikte kar-buz küreme ve tuzlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Üç vardiya halinde 7/24 çalışmalarını sürdüren ekipler, ilçe merkezindeki tüm mahallelerde tuzlama ve kar-buz küreme çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların ulaşım konusunda herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına sürdürülen çalışmalar kapsamında karlar kürenirken, kaldırımlarda oluşan buzlar da kırılarak ulaşıma elverişli hale getiriliyor.

Kırsal mahallelerde yoğun çalışma

Ekipler ayrıca kırsal mahallelerde de kar küreme çalışması yapıyor. Son olarak Mollaoğlu, Çanakkıran, Musaözü, Kızılinler, Karaçobanpınarı, Yarımca, Tandır, Sulukaraağaç, Alınca, Tekeciler, Atalantekke, Behçetiye, Avlamış, Buldukpınarı, Hekimdağ, Bozdağ, Karadere, Bektaşpınarı, Eğriöz, Uludere, Yusuflar, Yeni Akçayır, Aşağı ve Yukarı Kartal mahallelerinde kar küreme çalışması gerçekleştirildi. Öte yandan çalışmalar kapsamında kırsal mahallelerdeki okul yolları ve okul bahçelerinde de kar küreme çalışması yapılıyor.

Vatandaşlar, mahallelerinde gerçekleştirilen kar ve buz temizleme çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade ederken; Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de kar ile mücadele çalışmalarının 3 vardiya ile 7/24 devam edeceğini belirtiyor. - ESKİŞEHİR

Fen İşleri Müdürlüğü, Tepebaşı, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

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