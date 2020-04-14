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Tepebaşı'nda temizlik çalışmaları sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, kentte gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

14.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:43
Tepebaşı'nda temizlik çalışmaları sürüyor
Tepebaşı Belediyesi, kentte gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Ekipler mahalle mahalle yaptığı çalışmalarda, yolları ve kaldırımları titizlik ile temizliyor.

Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde yaya olarak görev yapan süpürge ekiplerinin yanı sıra gün boyu çalışan süpürge aracı ve yol yıkama aracı ile cadde ve sokaklar yıkanıyor; süpürülerek temiz bir hale getiriliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program çerçevesinde ilçe genelindeki mahallelerde çalışmalarına devam ederken, muhtarlar da gerçekleştirilen çalışmalardan ötürü mahalle sakinleri adına duyduklarını memnuniyeti dile getiriyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri de temizlik çalışmalarında, Sağlık Bakanlığı'nın Korona virüs ile mücadelede kullanılmasını tebliğ ettiği temizlik maddelerinin tercih edildiğini belirtiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Tepebaşı, Yaşam
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