Tepebaşı'nda temizlik ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Tepebaşı Belediyesi ekipleri, mahallelerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.
17.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:45
Tepebaşı Belediyesi ekipleri, mahallelerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Öte yandan ilaçlama ekipleri de ilçedeki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahalle sakini vatandaşların temiz bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için gerçekleştirdiği çalışmaları sürdürüyor. Belirlenen program çerçevesinde mahalle mahalle çalışma yapan ekipler, Fevzi Çakmak, Fatih , Kumlubel, Ömerağa, Zafer, Sazova, Karabayır Mevkii, Bahçelievler , ve Gülllük Mahallelerinde detaylı bir şekilde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Mahallelerde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadelede kullanılmasını tebliğ ettiği temizlik maddelerinin kullanılıyor. Yaya olarak görev yapan süpürge ekiplerinin yanı sıra gün boyu çalışan süpürge aracı ve yol yıkama aracı ile cadde ve sokaklar yıkanıp süpürülerek temiz bir hale getiriliyor. Ekipler, boş arsalarda da temizlik çalışması yaparak, sağlıksız ve kirli görüntüler oluşmasının önüne geçiyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, program dahilinde ilçenin diğer mahallelerinde de çalışmalarına devam ederken, mahalle muhtarları da gerçekleştirilen çalışmalardan ötürü mahalle sakinleri adına Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor.
İlaçlama çalışmaları tam gaz sürüyor
Öte yandan Tepebaşı Belediyesi, yeni tip koronavirüse karşı ilaçlama çalışmalarına da aralıksız şekilde devam ediyor.
Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki kamusal alanlarda yoğun bir ilaçlama çalışması sürdürüyor. Yetkililer, "Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, özellikle virüsid, bakterisid ve fungisidlere karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilacı kullanılmaktadır. İlçe sınırları içindeki dezenfeksiyon ilaçlama faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam edecektir" açıklamasında bulundu. - ESKİŞEHİR
Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahalle sakini vatandaşların temiz bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için gerçekleştirdiği çalışmaları sürdürüyor. Belirlenen program çerçevesinde mahalle mahalle çalışma yapan ekipler, Fevzi Çakmak, Fatih , Kumlubel, Ömerağa, Zafer, Sazova, Karabayır Mevkii, Bahçelievler , ve Gülllük Mahallelerinde detaylı bir şekilde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Mahallelerde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadelede kullanılmasını tebliğ ettiği temizlik maddelerinin kullanılıyor. Yaya olarak görev yapan süpürge ekiplerinin yanı sıra gün boyu çalışan süpürge aracı ve yol yıkama aracı ile cadde ve sokaklar yıkanıp süpürülerek temiz bir hale getiriliyor. Ekipler, boş arsalarda da temizlik çalışması yaparak, sağlıksız ve kirli görüntüler oluşmasının önüne geçiyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, program dahilinde ilçenin diğer mahallelerinde de çalışmalarına devam ederken, mahalle muhtarları da gerçekleştirilen çalışmalardan ötürü mahalle sakinleri adına Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor.
İlaçlama çalışmaları tam gaz sürüyor
Öte yandan Tepebaşı Belediyesi, yeni tip koronavirüse karşı ilaçlama çalışmalarına da aralıksız şekilde devam ediyor.
Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki kamusal alanlarda yoğun bir ilaçlama çalışması sürdürüyor. Yetkililer, "Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, özellikle virüsid, bakterisid ve fungisidlere karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilacı kullanılmaktadır. İlçe sınırları içindeki dezenfeksiyon ilaçlama faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam edecektir" açıklamasında bulundu. - ESKİŞEHİR
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler : Bahçelievler, Fevzi Çakmak, Tepebaşı, Fatih, Yaşam
Manşet
Haberler
Haberler
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Haberler
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Haberler
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Haberler
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Haberler
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Haberler
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Haberler
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı