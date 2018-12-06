Tepebaşı'nda Üst Yapı Çalışmaları Devam Ediyor

Tepebaşı
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından sürdürülen yol çalışmalar devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği üst yapı çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Çukurhisar
ve Batıkent Mahallesi'nde asfalt yama, Çamlıca
, Mustafa Kemal Paşa
ve Şarhöyük Mahallesi Hatboyu 3. Caddesi'nde tretuvar ve kaldırım çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor. Ayrıca ekipler Tandır Mahallesi'nde de tarla yollarının iyileştirilmesine yönelik çalışma gerçekleştiriyor.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri devam eden çalışmalara ilişkin yaptıkları değerlendirmede, kırsal mahalleler ve kent merkezinin ihtiyaç duyulan noktalarında yol ve kaldırım yenileme çalışmalarının aksatılmadan süreceğini belirtti. - ESKİŞEHİR
Çukurhisar,Fen İşleri Müdürlüğü,Tepebaşı
06 Aralık 2018 Perşembe 15:55