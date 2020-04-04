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Tepebaşı'ndaki 721 noktada ilaçlama yapıldı

Tepebaşı Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

04.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:09
Tepebaşı'ndaki 721 noktada ilaçlama yapıldı
Tepebaşı Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yoğun bir tempo ile çalışan ekipler, 721 noktada ilaçlama yaptı.

Tepebaşı Belediyesi, yeni tip Korona virüse karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki kamusal alanlarda yoğun bir ilaçlama çalışması sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda resmi ve kamu binaları dahil olmak üzere okul, cami, aile sağlığı merkezleri, muhtarlık binaları, Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası ve bağlı merkezlerin de aralarında bulunduğu toplam 721 noktada ilaçlama çalışması yaptı.

DSÖ onaylı, Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ilaç kullanılıyor

İlaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, özellikle virüsid, bakterisid ve fungisidlere karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilacı kullanılıyor.

Gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirten vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesi'ne toplum sağlığına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletiyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de çalışmaların devam edeceğini belirterek, vatandaşların Korona virüse karşı işyerlerinde ve evlerinde dezenfektasyon işlemlerini kendilerinin yapabileceğini belirtiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Tepebaşı, Yaşam
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