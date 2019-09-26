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Tepebaşı'ndaki okul kantinleri denetleniyor

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 yılı eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Tepebaşı bölgesindeki okulların kantinlerini denetliyor.

26.09.2019 11:54Tepebaşı'ndaki okul kantinleri denetleniyor
Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 yılı eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Tepebaşı bölgesindeki okulların kantinlerini denetliyor.

Ekipler, şu ana kadar bölgede bulunan 110 okul kantinin 85'ini denetlerken, 25 kantin de önümüzdeki günlerde denetlenecek. Yapılan denetimlerde kantinlerde satılan gıdaların son kullanım tarihleri, fiyat etiketlerinin olup olmadığı, ambalajlarının hasarlı olup olmaması ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilirken, gerekli durumlarda kantin çalışanları eldiven, maske ve bone takmaları konusunda uyarılıyor ya da yazılı ihtar veriliyor. Denetimeler sırasında kantinlerin ayrıca işyeri açma ve çalışma ruhsatı da kontrol ediliyor. Ruhsatı olmayan, yasal düzenlemeler ve yönetmeliklere uygun çalışmayan kantinler hakkında yasal işlem başlatılıyor.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çocukların sağlığı için Tepebaşı bölgesinde bulunan 110 okul kantininde denetimlerini eğitim-öğretim yılı boyunca belirli program dahilinde sürdürecek. - ESKİŞEHİR

Zabıta Müdürlüğü, Tepebaşı, Güncel

Kaynak: İHA

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