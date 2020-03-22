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Tepebaşı'ndan ülke ekonomisine katkı

Tepebaşı Belediyesinin temiz bir çevre için sürdürdüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor.

22.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:57
Tepebaşı'ndan ülke ekonomisine katkı
Tepebaşı Belediyesinin temiz bir çevre için sürdürdüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi vatandaşların daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli önlemleri alırken, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından sürdürülen geri kazanım uygulamaları ile bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırılırken, atık oluşumu da engelleniyor. Bu kapsamda toplanan ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller ve tekstil atıklarının miktarları, Tepebaşı halkının geri kazanım uygulamaları ve bilinçli tüketim alışkanlığı konusunda ne kadar duyarlı ve bilinçli olduğunu da kanıtlıyor. Ambalaj atıklarının (plastik, cam, kağıt, karton, metal, kompozit), bitkisel atık yağların, atık pillerin, atık elektrikli ve elektronik eşyaların (AEEE) ve tekstil atıklarının toplama işlemlerini gerçekleştiren Tepebaşı Belediyesi, her bir atık grubu için uygun aparatları vatandaşların kolay şekilde ulaşabileceği şekilde ilçe geneline yerleştirdi. Hizmet veren 252 adet kumbara, 145 adet kafes, 27 adet pet şişe toplama aparatı, 54 adet cam şişe toplama aparatı ve 15 bin kutu, tekstil atıkları toplama sisteminde 127 adet kumbara, atık pil toplama sisteminde 677 adet kutu, AEEE toplama sisteminde 1 adet kumbara ve 93 adet kutu atıkların toplanması için sisteme dahil edildi.

Tonlarca atık kazanıma dönüştü

2009 yılından bu yana sürdürülen çalışmalar kapsamında Tepebaşı Belediyesi tarafından geri kazanımı sağlanan ambalaj atık miktarı 83 bin tona ulaştı. Muhtarlıklarda, Belde Evleri'nde, okullarda, camilerde ve çeşitli kurum, kuruluşlarda bulunan bitkisel atık yağ toplama noktalarında ise bin 350 ton bitkisel atık yağ toplandı. Ayrıca 23 ton atık pil, 476 ton tekstil atığı ve 10 ton AEEE toplanarak ülke ekonomisine fayda sağlandı. Toplanan 83 bin ton ambalaj atığı ile 275 milyon KWH elektrik tasarrufu elde edilirken, 1 milyon 900 bin ton CO oluşumu engellendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Tepebaşı, Güncel

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