Haberler » Güncel » Tepebaşı personeline yangın eğitimi - Haber

Tepebaşı personeline yangın eğitimi

Tepebaşı Belediyesi personeline yönelik yangın eğitimi düzenlendi.

12.02.2020 11:17 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:17Tepebaşı personeline yangın eğitimi
Belediyesi personeline yönelik yangın eğitimi düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi personeli, 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu ve Binaların Yangından Korunması yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği oluşturulan "Acil Durum Eylem Planı" çerçevesinde yangınla mücadele eğitimi aldı. Büyükşehir Belediyesi Eğitim Dairesi tarafından "Yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, itfaiye ile işbirliği" konularında araç sürücüsü yaklaşık 70 personele eğitim verildi. Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen eğitimin ardından, yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Tepebaşı Belediyesi personeli, İtfaiye Eğitim Dairesi yetkililerinin aldığı önlemler çerçevesinde yangın söndürme tatbikatı yaptı.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekliliklerin titizlikle uygulanarak, bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
11:27  Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli? Kaan Yıldırım dizileri
10:47  N'Sakala kimdir? Fabrice N'Sakala kaç yaşında, nereli? N'Sakala kariyeri ve performansı!
12.02.2020 14:04:23