Tepebaşı
Belediyesi'nin kardeş şehir olduğu Almanya
'nın Treptow-Köpenick Belediyesi ile sürdürdüğü işbirliği kapsamında oluşturulan "Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi" açıldı.
Düzenlenen açılış törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
'ın yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş
, belediyesi meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törenin açılış konuşmasını Uluönder Mahallesi Muhtarı Azası Gülay
yaptı. Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür eden Muhtar Gülay, "Tüm Eskişehirliler adına bu merkezin hizmete sunulmasından dolayı Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki bu merkezde birçok başarılı ve yararlı çalışmalar gerçekleştirilecektir. Tüm Eskişehirlilere hayırlı olsun" dedi.
Açılış töreninde sonra Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş şehri Treptow-Köpenick Belediye Başkanı Oliver
Igel'in mesajı okundu. Hasan Çötok'un ilettiği mesajda Başkan Igel, "Bu güzel açılışa ne yazık ki katılamadık ama kalbimiz sizlerle. Kardeş şehrimiz Tepebaşı Belediyesi ile birlikte çok başarılı bir çalışma ile oluşturduğumuz kuluçka merkezinin açılıyor olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. 2010 yılında başladığımız ortak çalışmalarımızın neticesinde 2017 yılında imzaladığımız kardeş şehir protokolünün ardından, Sosyal Kuluçka Merkezi için başarılı bir çalışma süreci yürüttük. Belediyelerimizin yaptığı çalışmaların sonuçlarını, açılışa katılmasak dahi görebiliyoruz. Sınırları ve sıkıntıları aşmak, demokratik değerler ve dayanışma ile bizden sonraki kuşaklara bırakabileceğimiz bir ilham kaynağı oluşturduk. Çok kültürlü, uluslararası bir dostluğa dönüşen Sosyal Kuluçka Merkezi'nin oluşturulmasında bizlere destek olan kurum ve kişilere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise, "2009 yılında tekrar göreve geldiğimde Almanya ile ilişkiler kurmaya başladık. Eskişehir'i ve Tepebaşı'nı tanıdıkça bize sıcak davrandılar. Kardeş şehrimizin belediye başkanı, bu yıl kentimize gelerek Tepebaşı'nı yakından tanıdı. Ziyaretinin sonunda yaptığı konuşmasında ise "Tepebaşı bizi geçmiş" sözlerini kullandı. Son yıllarda Tepebaşı kayda değer bir gelişim gösterdi. Üniversiteli gençlerimiz ile bir araya geldiğimde, biliyorsunuz çoğu şehir dışından geliyor, bana eğitimleri bittiğinde Eskişehir'de kalmaları için ne gibi projeler geliştirdiğimi soruyorlar. Anlıyoruz ki kendi şehirlerine dönmektense Eskişehir'de yaşamak daha cazip geliyor. Bugün de Sosyal Kuluçka Merkezi'miz açılış aşamasına geldi. Biz burası için kardeş kentimiz ile birlikte 50 bin avroluk bir hibe aldık ve bu merkezi hazırladık. Eskişehir iş konusunda, istihdam açısından biraz zayıf olarak nitelendirilir. İşte bu merkezimizde girişimcilik adına önemli işler yapılacak. Gençlerimize, kadınlarımıza ve mültecilere yönelik işler olacak. İngiltere
'de tüm kıtalardan belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşen bir toplantıya katıldım. Orada mültecilerin enerjisinin kente dahil edilmesi tartışıldı. Merkezimiz bu amaca da hizmet edecek. Düzenlenen eğitimler tamamen ücretsiz olarak gerçekleşecek. Diliyorum ki şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun, gençlerimiz buraya gelmelerinin ardından daha iyi noktalara ulaşsın" sözlerini kullandı.
Konuşmaların ardından Sosyal Kuluçka Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi. Açılış ile birlikte merkezde düzenlenen Sosyal Girişimcilik Başlangıç Eğitimi'ne katılan gençler ve mülteciler ile sohbet eden Başkan Ataç, katılımcılara başarı dileklerini iletti.
Öte yandan ücretsiz eğitimlerin başladığı merkezde 22-23 Aralık
tarihlerinde Sosyal İş Kurma Eğitimi gerçekleştirilecek. Uluönder Mahallesi 3202. Sokak 3A Blok adresinde hizmet veren Sosyal Kuluçka Merkezi ve eğitim çalışmaları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 323 85 35 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecekler. - ESKİŞEHİR
Eskişehir,Almanya,Tepebaşı
16 Aralık 2018 Pazar 15:03