Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi" Açılıyor

Tepebaşı
Belediyesi'nin kardeş şehri Almanya
'nın Treptow-Köpenick Belediyesi ile sürdürdüğü işbirliği kapsamında oluşturulan "Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi" 15 Aralık
'ta açılıyor.
Gençlerin iş dünyasına girişlerinde var olan sorunlarının çözülmesi ve iş dünyasında daha etkin rol alabilmeleri için hazırlanan bu proje bünyesinde, mültecilerin de faydalanacağı ve başta girişimcilik olmak üzere pek çok konuda eğitim desteği verilecek. Sosyal girişimlerin doğduğu ve sağlıklı bir şekilde büyüdüğü sürdürülebilir ekosistemin bir parçası olmak vizyonu ile oluşturulan proje ile sektörel ve demografik bir ayrım gözetmeksizin, bölgedeki sosyal, yenilikçi fikirleri sürdürülebilir şekilde desteklemek ve girişimcilik kavramını teşvik etmek için ekosistemin yolunu açmak misyonunu benimseniyor. Eskişehir
ve çevre illerdeki sosyal girişim fikri olan girişimci adayları ve dezavantajlı gruplar Sosyal Kuluçka Merkezi'nin hedef kitlesini oluşturuyor. Merkezde sosyal girişim fikirlerinin gelişip desteklenmesi adına, eğitim ve mentörlük hizmeti sunulacak ve ayrıca kalabalık gruplarla girişimcilik etkinlikleri düzenlemek isteyenler için fiziksel mekan desteği de sağlanacak.
Gençlerin yanı sıra mültecilerin işgücü piyasasına entegrasyonunu amaçlayan Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, serbest iş kurma fırsatlarının destek ve teşvik edilerek yeni istihdam alanları oluşturulmasını da sağlayacak. Öte yandan proje ile gençlerin desteğe açık yatırımcılara ulaşabilmesi, bilişim sektöründe istihdam sorunu olmasına rağmen sektöre dönük çalışmalar yapan gençlere fırsat verilmesi, yabancı dil eksikliğinden dolayı ilgilendikleri sektöre ilişkin yeterli araştırma yapamayan, yol gösterici zorluğu çeken ve bu nedenle nasıl hareket edeceğini bilemeyen gençlere destek olacak.
"Ücretsiz eğitimler başlıyor"
Sosyal Kuluçka Merkezi, 15 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te düzenlenecek açılış töreni ile birlikte eğitim faaliyetlerine de başlayacak. Sosyal inovasyon hakkında bilgi sahibi olmak, sosyal girişimlerin dünyaya etkisini anlamak, finansal ve kurumsal sürdürülebilirliği sağlamanın yollarını öğrenmek isteyenler sosyal girişimcilik eğitimine, sosyal girişim fikrini hayata geçirmenin yollarını öğrenmek, iş planı kanvası hazırlamak isteyenler de sosyal iş kurma eğitimine dahil olabilecek. Katılımın ücretsiz olacağı sosyal girişimcilik başlangıç eğitimi 15-16 Aralık tarihlerinde, sosyal iş kurma eğitimi ise 22-23 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Uluönder Mahallesi 3202. Sokak 3A Blok adresinde hizmet verecek olan Sosyal Kuluçka Merkezi hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 323 85 35 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek. - ESKİŞEHİR
07 Aralık 2018 Cuma 16:31