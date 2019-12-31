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Tepebaşı zabıtası yılbaşı mesaisinde

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetleme çalışmalarını yılbaşı dolayısıyla yoğunlaştırdı.

31.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:00 Tepebaşı zabıtası yılbaşı mesaisinde
Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetleme çalışmalarını yılbaşı dolayısıyla yoğunlaştırdı.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan yılbaşı öncesi işyeri denetimlerini sıklaştırdı. akşamlarının vazgeçilmezi olan başta kuruyemiş, meyve ve tatlı satışı yapan iş yerlerinde denetimlerini sürdüren ekipler, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için yoğun çaba gösteriyor. Denetimlerde; işletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları, hijyen, gramaj ve etiket yönünden uygunluklarına bakılıyor. Zabıta Müdürlüğünce yapılan açıklamada vatandaşların ruhsatlı ve kayıtlı esnaftan alışveriş yapmalarının önemine vurgu yapılarak, karşılaşılacak herhangi bir olumsuzlukta 444 44 26 numaralı Mavi Masa istek ve şikayet hattına ulaşılması gerektiği bildirildi. - ESKİŞEHİR

Zabıta Müdürlüğü, Tepebaşı, Yılbaşı, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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