Tepebaşında üst yapı çalışmaları devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yeni sezon çalışmaları kapsamında mahallelerde yaptığı çalışmalara devam ediyor.

Tepebaşında üst yapı çalışmaları devam ediyor
06.06.2020 12:58 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:01
Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yeni sezon çalışmaları kapsamında mahallelerde yaptığı çalışmalara devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında eş zamanlı çalışmalar gerçekleştiriyor. Çalışmalarına yüksek tempo ile devam eden ekipler, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Baloğlu, Ayaztepe ve Kumluk, Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Yüksek ve Dereli, Işıklar Mahallesi'ndeki Gündüz Bey, Savcıbeyler ve Kişiler, Hoşnudiye Mahallesi'ndeki Demirsoy sokak ve civarında asfalt yama çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Ekipler ayrıca Çamlıca Mahallesi İlke Sokak, Şirintepe Mahallesi Emekli Sokak ile Ömerağa Mahallesi Dinlek Sokak'taki kaldırım yapım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen Esentepe Mahallesi Solaklar Sokak'taki kilit taş tamiri ile Cumhuriyet Mahallesi ve Sakintepe Mahallesi yol iyileştirme çalışmaları da sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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