Tepebaşından 'Atamıza Saygı ve Özlemle' Konseri

Tepebaşı
Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, 10 Kasım
'a özel gerçekleştirdiği "Atamıza Saygı ve Özlemle" konseri ile davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Atamıza Saygı ve Özlemle konseri ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım
Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak düzenlenen ve şefliğini İnci Çayırlı
'nın yaptığı konsere, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş
, Belediye Meclis Üyesi Mukaddes Harmancı Yılmaz ve çok sayıda müziksever katıldı. İki bölümden oluşan konserde koro; Benzemez Kimse Sana, Gamzedeyim Deva Bulmam, Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine, Vardar Ovası, Niçin Baktın Bana Öyle gibi eserleri icra etti. Salonu dolduran müzikseverlerden tam not alan Çayırlı ve koro, konser sonunda ayakta alkışlandı.
Program sonunda sahneye çıkarak Çayırlı ve koroyu tebrik eden Başkan Ataç, "Güzel bir geceydi. Tabi ki Eskişehir
bir Cumhuriyet kentidir, Atatürk'ün istediği veya hayal ettiği bir kenttir Eskişehir. Bu güzellikler hep Atatürk sayesinde olmuş. Önemli olan bu değerleri sonsuza kadar götürebilmek ve yaşatmaktır. Sevgili İnci Hocam yıllarını bu mesleğe vermiş, devlet sanatçısı unvanı herkese verilen bir paye değil. Hocam bu payeyi fazlasıyla hak eden bir insan. Bu gece çok güzel, duygu dolu bir konser izledik. Hepinizin eline, ruhuna sağlık, tebrik ediyorum" diye konuştu.
İnci Çayırlı ise yaptığı konuşmada, "Sayın Başkanım özlemiştik, iyi ki geldiniz bu akşam. Hakikaten bu topluluğu, beraberliği yaşatan etkinlikler son zamanda o kadar az bulunuyor ki. Özellikle son zamanlarda çok az. Birlikte olmak, sevgiyi paylaşmak çok değerli. Müziği, dostluğu paylaşmak ve de en güzeli müziği paylaşmak. Tekrar Ahmet Başkanıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Atamıza Saygı ve Özlemle konseri Başkan Ataç'ın Şef
Çayırlı'ya çiçek takdim etmesi ile son buldu. - ESKİŞEHİR
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:10