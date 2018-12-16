Tepecik Hastanesi Kanser Cerrahisinde İddialı Hale Geldi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin onkoloji biriminde kuruluşundan bu yana geçen üç ay içinde 600 kanser ameliyatının yapıldığı bildirildi.
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bornova
'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılmasının ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanan özel hastanenin yeniden düzenlenerek vatandaşın hizmetine sunulduğunu belirtti.
3 ayda 600 ameliyat
Hastanede jinekoloji biriminin ardından cerrahi onkoloji birimini geçen eylül ayında hizmete aldıklarını hatırlatan Emiroğlu, burada kanser ameliyatlarını yaptıklarını söyledi.
Birimi devreye aldıklarından bu yana yoğun bir şekilde hizmet verdiklerini aktaran Emirgolu, şunları kaydetti:
"Hastanemizin onkoloji bölümünde 600 vakanın ameliyat edilmiş olması ve buna bağlı yoğun bakımların ve servislerin yönetilmiş olması oldukça sevindirici. 4 ameliyathanenin faaliyet gösterdiği birimde, Üroonkoloji, Jinekoloji Onkoloji, Beyin Cerrahi Onkoloji, Ortopedi Onkoloji, Genel Cerrahi Onkoloji ve Kulak Burun Boğaz Onkoloji ameliyatları yapılıyor. Ek olarak onkolojinin son yıllarda dünyadaki trendlere paralel Onkolojik Palyatif Bakım Ünitesini de kurduk ve aktif olarak çalışmaya başladık."
Emiroğlu, birimde Radyasyon Onkolojisi ve Kemoterapi Hizmetleri'nin verildiğini aktardı.
Robotik kemoterapi ünitesi kurdukları bilgisini veren Emiroğlu, "Bizim ayrıca Tepecik Onkoloji adı altında hizmet veren bu alanda Türkiye
'nin en gelişmiş genetik laboratuvarı mevcut. Pek çok üniversiteye de hizmet vermeye devam ediyoruz. Buradaki hedeflerimizden biri de burada geleneksel tıp uygulamalarını geliştirmek. Buna ilişkin projelerimiz var." ifadelerini kullandı.
Onkoloji birimi sorumlu başhekim yardımcısı Op. Dr. Kenan Teker ise hastaların buradan gülerek ayrılmasının kendileri için büyük mutluluk olduğunu ifade etti.
İzmir,Tepecik
16 Aralık 2018 Pazar 15:07