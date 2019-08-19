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Tepecik muhtarından MASKİ'ye ziyaret

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Şehzadeler ilçesi Tepecik Mahalle Muhtarı Muammer Berilğen'i makamında ağırladı.

19.08.2019 14:58 Tepecik muhtarından MASKİ'ye ziyaret

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Şehzadeler ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde görev yapan Mahalle Muhtarı Muammer Berilğen'i makamında konuk etti.

Mahallenin altyapısına ilişkin görüşmenin gerçekleştirildiği ziyarette Genel Müdür Başaran, mahalleli tarafından iletilen istek ve talepleri de dinledi. Manisa'nın dört bir köşesinde olduğu gibi daha kaliteli sistemler temin etmek için geceli gündüzlü çalıştıklarının altını çizen Başaran, "Değerli muhtarımıza ziyaretinden ötürü teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızın ilgi ve alakaları sayesinde, mahallelerimizin nabzını doğrudan ölçme imkanı elde ediyoruz. Kendileriyle sürekli irtibat ve koordinasyon halinde kalarak, vatandaşımıza sunduğumuz hizmeti daha da kaliteli hale getirmenin çabası içerisindeyiz" diye konuştu.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Şehzadeler, Tepecik, CEO, Güncel

Kaynak: Bültenler

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