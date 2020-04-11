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Tepedelik köyünde yangın paniği

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Tepedelik Köyünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

11.04.2020 17:23 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:23
Tepedelik köyünde yangın paniği
Kastamonu 'nun Taşköprü ilçesine bağlı Tepedelik Köyünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Tepedelik Köyünde öğlen saatlerinde çıkan yangında İsmail Özdemir ve Recep Özdemir'e ait 2 samanlık yanarak kül oldu. Taşköprü Belediyesine ait İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangın sonrası Jandarma tahkikat başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Özdemir, Kastamonu, Taşköprü, 3. Sayfa
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