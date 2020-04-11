Tepedelik köyünde yangın paniği
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Tepedelik Köyünde çıkan yangın paniğe neden oldu.
11.04.2020 17:23 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:23
Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Tepedelik Köyünde öğlen saatlerinde çıkan yangında İsmail Özdemir ve Recep Özdemir'e ait 2 samanlık yanarak kül oldu. Taşköprü Belediyesine ait İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangın sonrası Jandarma tahkikat başlattı. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
Etiketler: Recep Özdemir, Kastamonu, Taşköprü, 3. Sayfa