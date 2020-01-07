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Tepeden yuvarlanan taşlar yol kenarına düştü

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, tepeden yuvarlanan dev taşlar çitleri devirerek yol kenarına düştü.

07.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:52 Tepeden yuvarlanan taşlar yol kenarına düştü

KOCAELİ'nin ilçesinde, tepeden yuvarlanan dev taşlar çitleri devirerek yol kenarına düştü. Trafik ekipleri yolda önlem alırken, Karayolları'na bilgi verdi.Gölcük'te yağmur yağışı etkili olurken, D-130 Karayolu'nun Gölcük ile arasındaki mevkiinde tepede heyelan meydana geldi. Tepede bulunan taşlar yuvarlanarak çitleri devirip yol kenarına devrildi. Taşlar, İzmit istikametinde yol kenarına düştü. Taşların yola yuvarlanmaması olası bir faciayı önledi. Bölgeye gelen trafik ekipleri önlem aldı. Trafik polisleri, İzmit istikametinde yaşanan heyelan nedeniyle yol kenarına dubalar koyarak, Karayolları ekiplerine verdi.



Karamürsel, Halıdere, Gölcük, Güncel

Kaynak: DHA

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