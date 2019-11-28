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Tepeköy Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve sergisi açıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Tepeköy Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve sergisi açıldı.

28.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:18Tepeköy Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve sergisi açıldı
'nin ilçesine bağlı Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve sergisi açıldı.

Okulun konferans salonunda gerçekleşen sergi açılışına Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Ezer'in yanı sıra çok sayıda okulun idarecisi de katıldı. Okul Müdiresi Selma Sarıoğlu'nun protokol mensuplarıyla birlikte kurdeleyi kesmesinin ardından sergi salonu gezildi. Sergide kısa bir açıklama yapan Sarıoğlu, bu mesleği ilk günden itibaren severek yaptığını belirterek "Bu meslekte 21 yıldır çalışıyorum. Hiç yorulmadım. Sizin arkadaşınız olarak sizlere örnek olduysak ne mutlu bize. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerin çeşitli bilimsel çalışmalarını sundukları sergi gezisi sonrasında, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür belgeleri verildi. - DÜZCE

Akçakoca, Tepeköy, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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