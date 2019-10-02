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İstanbul'da tepki çeken fotoğraftaki tabanca oyuncak çıktı

İstanbul'da seyir halindeki aracın camından sarkıtılan ve büyük panik yaratan tabancanın oyuncak olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri gözaltına aldığı şahsa "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem yaptı.

02.10.2019 10:05

İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki bir aracın camından dışarı uzatılan silah tepkiye neden olmuştu. Polis ekipleri incelemenin ardından araç sürücüsü gözaltına alındı. Yapılan incelemede silahın arabada bulunan çocuğa ait boncuk tabanca olarak bilinen oyuncak silah olduğu ortaya çıktı.

TEPKİLERİN ARDINDAN EMNİYET ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay, Bağcılar Otoyolu Göztepe mevkii Aksaray istikametine seyir halinde olan bir araçta yaşanmıştı. Araç seyir halindeyken bir kişinin camdan dışarıya sarkıttığı silah diğer sürücülerde paniğe neden olmuştu. O anlara ait bir fotoğrafın sosyal medyadan paylaşılıp büyük tepki çekmesinin ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı. Yapılan incelemede araç sürücüsünün İdris A. olduğu tespit edildi.

ÇOCUĞA AİT BONCUK TABANCA ÇIKTI

Eyüpsultan ilçesindeki evinde gözaltına alınan İdris A. ifadesinde, o esnada aracın arka koltuğunda oturan oğluna ait boncuk tabanca olarak bilinen oyuncak silahın camdan dışarı çıkartıldığını belirtti. İdris A. ifadesinin ardından "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da tepki çeken fotoğraftaki tabanca oyuncak çıktı

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(22)
BAHADIR:Hadi hep beraber oyuncak silahla havaya sıkalım
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1453-1700 OSMANLISI, SONRASI HİKAYE:Sosyal paylaşım sitesinde profillere bakıp ceza vereceksin bu millete. . Silah ve tesbih varsa bas cezayı. Hatta birde dayak at.
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7 2
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YAZIK YAZIK:bunun dayısı kimki oyuncağa dönmüş 14 lü artık şarkısını söyleriz (oyyyy 14 LÜ 14 Lüüü tokat yolları taştı ) hatta oyuncak tabancada değil şarkı söylüyorlardı millet silah sanmış amcası öyle değilmi dayısı
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ADINIZI YAZIN:çocuk oyuncağı kelimesi ne kadar da yumuşatıyor, ''çocuk'' olay öyle değil, gerçek silah görünümlü denmelidir. ve gerçek mi sahte mi oldugunu bilmeyen kişiler kaza yapabilir, kalp krizi geçirebilir, yada adamda gerçek silah taşıma ruhsatı vardır tehdit olarak görüp size ateş edebilir, açabileceği tehdit olasılıkları bile sorundur. yani ''çocuk veya oyuncak diye tabir edilemez''
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2 1
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ADINIZI YAZIN:bu soytarılık derhal yasaklanmalı bu nedir ya nerde görgüsüz mal varsa dolmuş memlekete
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DADAŞ25:KILIFINA UYDURMUŞ HELAL OLSUN BU MİLLETİ İYİCE CAHİL SANDINIZ
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TURRO:gerçek silahı oyuncak göstermiş gargalar guler
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8 0
NACİ SÜSLÜ:işte fakirleri lüks araçlara bindirmeyeceksin. sonra böyle sapıtıyorlar
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AÜ:senin beynin fakir fukaraya dönmüş . dönde bir bak kendine
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KENAN KOMUTAN:he bizde yedik, afiyet olsun. Arabasında sigara içene, tuzak kurar gibi yaya yoluna atlayanı göremeyip durmayana ceza yazana kadar MAGANDAYA ceza yazın, magandalık çok ucuz olunca insan olamayan 2 ayaklıların hepsi kendini adam olduk sandı, ucuz kabadayılık derdinde millete sıkıntı veriyor. Önce magandaları islah ya itlaf edin sonra sıgara ve yayaya gelsin sıra
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