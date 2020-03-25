Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Tepki çeken videodaki 'İhsan amca' ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim (2) - Haberler

Tepki çeken videodaki 'İhsan amca' ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim (2)

ÖZÜR DİLEDİMustafa T.E., Ali İhsan Yavaşça'nın kendisinden şikayetçi olmadığına ilişkin açıklaması üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

25.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:45
Tepki çeken videodaki 'İhsan amca' ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim (2)

ÖZÜR DİLEDİ

Mustafa T.E., Ali İhsan Yavaşça'nın kendisinden şikayetçi olmadığına ilişkin açıklaması üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yavaşça'nın DHA'ya yaptığı açıklamasını paylaşan Mustafa T.E., "Amca benim samimiyetime ve saygısızlık yapmadığıma inandığı, şikayetçi olmadığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisinden özür diliyorum ve ellerinden öpüyorum. Benden yaşça büyük olan İhsan amca beni diğer insanlar gibi yanlış anlamadı ve şikayetçi olmadı. En kısa zamanda kendisine ziyarette bulunacağım ve gerekeni yapacağım" ifadelerini kullandı.

'ONU SEÇMEMİN NEDENİ TATLILIĞIYDI'

Mustafa T.E, olayın hemen ardından yine sosyal medya hesabında yaptığı ilk açıklamada ise "Ben amcaya 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı olduğunu hatırlatmak ve evde kalması gerektiğini farklı bir şekilde uyarmak istedim. Bu kadar gündeme gelmesinin tek sebebi amcanın yüzü, konuşması, masumiyeti ve o içten saflığının olduğunu çok iyi biliyorum. İhsan amcayı seçmemin nedeni ise onunu bana gelen sempatik ve tatlılığı idi. Kendimi polis veya kamu görevlisi gibi tanıtma amacım yoktu, amacım yaşlı amcanın daha duyarlı olmasını sağlamaktı" dedi.

'COVID-19'DAN DOLAYI İYİ OLDU'

Mustafa T.E., hakimin verdiği konuttan çıkmama ve huzurevi ziyareti cezası ile ilgili de Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde beklerken çektiği videosunu paylaşarak yaptığı açıklamada ise, "Huzurevi ziyaretini ceza olarak görmem efendim, seve seve yaparım. 15 gün konuttan ayrılmama cezası da COVID-19 kapsamından dolayı iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Nursima ÖZONUR/ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler: Ali ihsan, DHA, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Sincan Cezaevi’nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama Haberler
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Haberler
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti Haberler
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti
ABD’de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı Haberler
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı
İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Haberler
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:00: Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Haber 17:59: İki Türk denizci Portekiz'de koronavirüs nedeniyle karantinada - Haber 17:59: Gündüz vakti ev soyan 3 kadın kamerada - Haber 17:59: Ardahan'da parklarda ki banklar sökülüyor - Haber 17:59: Azerbaycan'da korona virüs sonucu ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Haber 17:43: Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır - Spor 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber 17:00: ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber