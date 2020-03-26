Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü

Sevgilisi Guido Senia ile yurt dışından döndüğü için karantinada olan Şeyma Subaşı, can sıkıntısından kendisini dansa ve sosyal medya uygulamalarına verdi. TikTok'a attığı iç çamaşırlı dans videosuyla tepki çeken Subaşı, hesabını kapattı. Ancak Subaşı'nın ayrılığı kısa sürdü ve hesabını yeniden açtı.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA DANS ETTİ

Instagram hesabından her anını paylaşan Şeyma Subaşı, evde olduğu sürede canı sıkılınca TikTok uygulamasında hesap açtı. Yaptığı her hareketi gündem olan Subaşı, sınırları zorlayarak iç çamaşırıyla dans edip TikTok'tan paylaştı. Kıyafet tercihinden dolayı tepki çeken Subaşı hem videosunu sildi hem de TikTok hesabını kapattı.

YENİ DANS VİDEOSU ÇEKEREK TİKTOK'A GERİ DÖNDÜ

Ancak Subaşı'nın ayrılığı kısa sürdü ve yeni bir dans videosu çekerek hesabını yeniden açtı. Yeni cesur dans videosunu Instagram hesabından da paylaşan Subaşı, TikTok'a geri döndüğünün müjdesini verdi. Subaşı yeni videosunda sporcu atleti ve taytıyla dans etti.

"SAĞDUYULU OLMAMIZLA KÖTÜ GÜNLER SONA ERECEK"

Sevgilisiyle yurt dışından geldikten sonra 14 kuralına uymayan Şeyma Subaşı, tepkilerin ardından Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs testi yaptırdı sonuçları negatif çıktı. Hastanede karantina alınmayan çift, evlerinden çıkmama koşuluyla taburcu edildi. Bunun üzerine vaktini evinde geçiren Şeyma Subaşı, bugün Instagram hesabından konu hakkında yeni bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

"Günaydın arkadaşlar! Bugün karantinadaki 12. günüm... Ve buradan bir kere daha paylaşmak istedim... Lütfen 14 gün tamamlandı deyip kendimizi dışarıya atmayalım. 2 hafta öncesine kadar bunun ne kadar ciddi olduğunu fark etmeyen bendim biliyorum (bu konuyu bu aksam ya da yarın canlı yayın yaparak detaylı anlatmayı düşünüyorum) ama bana inanın; bunları bütün kalbimle söylüyorum...

Bizim sağduyulu olmamız ile bu kötü günler sona erecek! Hayat normale döndüğünde kızımla, ailemle, arkadaşlarımla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Size tavsiyem her zaman iyiye odaklanmaya çalışmak... Bu süreci en verimli şekilde geçirmeye çalışalım ve hayata karşı farkındalığımız artıralım.

Eminim bu kötü günler yakında hükümetimizin başarılı yönetimi ve halkımızın sağduyusu ile sona erecek. Hiçbir şeyin sizi düşürmesine izin vermeyin ve inanmaya devam edin..."