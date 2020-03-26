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Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü

Önceki gün TikTok hesabından iç çamaşırlı dans videosunu paylaştığı için tepki çekerek hesabını kapatan Şeyma Subaşı'nın ayrılığı 1 gün sürdü. Yeni bir dans videosu çeken Subaşı, TikTok hesabını yeniden açtı.

26.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:10

Sevgilisi Guido Senia ile yurt dışından döndüğü için karantinada olan Şeyma Subaşı, can sıkıntısından kendisini dansa ve sosyal medya uygulamalarına verdi. TikTok'a attığı iç çamaşırlı dans videosuyla tepki çeken Subaşı, hesabını kapattı. Ancak Subaşı'nın ayrılığı kısa sürdü ve hesabını yeniden açtı.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA DANS ETTİ

Instagram hesabından her anını paylaşan Şeyma Subaşı, evde olduğu sürede canı sıkılınca TikTok uygulamasında hesap açtı. Yaptığı her hareketi gündem olan Subaşı, sınırları zorlayarak iç çamaşırıyla dans edip TikTok'tan paylaştı. Kıyafet tercihinden dolayı tepki çeken Subaşı hem videosunu sildi hem de TikTok hesabını kapattı.

Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü

YENİ DANS VİDEOSU ÇEKEREK TİKTOK'A GERİ DÖNDÜ

Ancak Subaşı'nın ayrılığı kısa sürdü ve yeni bir dans videosu çekerek hesabını yeniden açtı. Yeni cesur dans videosunu Instagram hesabından da paylaşan Subaşı, TikTok'a geri döndüğünün müjdesini verdi. Subaşı yeni videosunda sporcu atleti ve taytıyla dans etti.

Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü

"SAĞDUYULU OLMAMIZLA KÖTÜ GÜNLER SONA ERECEK"

Sevgilisiyle yurt dışından geldikten sonra 14 kuralına uymayan Şeyma Subaşı, tepkilerin ardından Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs testi yaptırdı sonuçları negatif çıktı. Hastanede karantina alınmayan çift, evlerinden çıkmama koşuluyla taburcu edildi. Bunun üzerine vaktini evinde geçiren Şeyma Subaşı, bugün Instagram hesabından konu hakkında yeni bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

"Günaydın arkadaşlar! Bugün karantinadaki 12. günüm... Ve buradan bir kere daha paylaşmak istedim... Lütfen 14 gün tamamlandı deyip kendimizi dışarıya atmayalım. 2 hafta öncesine kadar bunun ne kadar ciddi olduğunu fark etmeyen bendim biliyorum (bu konuyu bu aksam ya da yarın canlı yayın yaparak detaylı anlatmayı düşünüyorum) ama bana inanın; bunları bütün kalbimle söylüyorum...

Bizim sağduyulu olmamız ile bu kötü günler sona erecek! Hayat normale döndüğünde kızımla, ailemle, arkadaşlarımla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Size tavsiyem her zaman iyiye odaklanmaya çalışmak... Bu süreci en verimli şekilde geçirmeye çalışalım ve hayata karşı farkındalığımız artıralım.

Eminim bu kötü günler yakında hükümetimizin başarılı yönetimi ve halkımızın sağduyusu ile sona erecek. Hiçbir şeyin sizi düşürmesine izin vermeyin ve inanmaya devam edin..."

Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü
Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü
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Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü
Etiketler: Şeyma Subaşı, Guido Senia, Subaşı, Magazin

Haberin Videosu :

TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü

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Haberler ›› Magazin ››Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü - Magazin
Yorumlar (14)
ŞEYMACIM:Adam akıllı dans etmeyi öğren, bizim zamanımızı çalma
Cevap Yaz 0 0
HAYAT:Kizim bu güzellik gecicidir gel yol yakin ken tövbe et , hayat düsündügün gibi uzun deyil, gel kizim dogru yola. Güzelligine lafim yok ama yaptigin cok yanlis , Allahim sana hidayet versin. .
Cevap Yaz 0 2
HAFET:abicim nedir bu nefret soylemleri anlamıyorum. nefret ettiğin seyi acıp okumazsın. acıp izlemezsin. naska bir psikoloji bu.
Cevap Yaz 5 1
SİNYOR:jonny sins ile bi görüşmen lazım galiba senin derdin belli şeymacık ya
Cevap Yaz 0 3
NÖBETÇİ YORUMCU:Allah belanı versin
Cevap Yaz 0 3
SASANE:dönderip dönderip bu X in haberini yapan şahıs haber başı kaç para veriyor sana da her seferinde başka derdimiz yokmu gibi milleti gözüne gözüne sokuyorsun.
Cevap Yaz 0 24
ALLAH RIZASI İÇİN:Şu kadını artık haber yapmaktan vazgeçin. Bir okuyucu kaybetmek üzereseniz, tabii her ne kadar umrunuzda ise.
Cevap Yaz 0 15
MALCOM X:Ya çok hayret ediyorum bunun annesi babası buna hiç mi bi şey demiyooo.Böyle bi edepsiszlik örneği bi daha yok yaaaa.
Cevap Yaz 2 12
123:abicim bunları haber yapıp neden milleti günaha sokuyonuz ya haber yapanda nasipini alıyor
Cevap Yaz 1 11
ABUZİTTİN:Allah ım bu millet ne yaptı da coronavirus un yanında bunu da eşantiyon verdin
Cevap Yaz 0 9

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