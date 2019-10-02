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PSG maçından sonra Babel, Instagram hesabını kapattı

Galatasaray kendi evinde Fransız rakibi PSG'ye 1-0 yenildikten sonra, sarı kırmızılıların Hollandalı yıldızı Ryan Babel sosyal medyadan tepkilere maruz kaldı. Deneyimli oyuncu bunun üzerine Instagram hesabını kapattı.

02.10.2019 09:55

Paris, Babel, Spor


YORUMLAR(31)
MİSAFİR:Bir gs li olarak taraftarimiza kiziyorum ve annam veremiyorum fb ile ugrasacaginiza takimin halini gorun muslera olmasa ilk yari psg bizi 5 lik yapardi takim birakin kosmayi yuruyemiyor bile ALLAH icin muslera olmasa yandik birde seri mucadele etti.
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SARPGS:Biz fb gibi bu ligde 0 çekmedik.
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RUHI-BJK:TÜRK FUTBOLUNUN EN BÜYÜK PROBLEMİ NE ALTYAPI NE DE HAKEMLERDİR, SORUN FUTBOLDAN ANLAMAYAN SEYİRCİLERDİR. . . BABEL ASLA KÖTÜ OYNAMADI. . . KİM NERESİYLE İZLİYOR MAÇLARI BİLEMİYORUM. . .
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POLAT:Gİtmesi gereken Belhanda Nagatomo ve Luyindama saglam defans lazım Luyindama Muslerayı libero sanıyor ulan kaleciylen degil ortaya ayna sinir ettiniz muslerayı yordunuz be
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ADINIZI YAZIN:BABELDEN BU TAKIMA Bİ HAYIR GELMEZ . . UMUTSUZ VAKA
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46:YENERİZ DİYE HAVALARA GİRİYORDUNUZ, ŞİMDİ FARK YEMEDİK DİYE SEVİNİRSİNİZ. . .
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POLAT:Biz yeneriz diye düşündük siz şampiyonlar ligini rüyada görmeye devam hadi kış geldi uç bakalım
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KENAN:gs gtupta sonuncu orasi kesin, ligdede fener sampiyon olur, besiktas,ta ilk 5 ci bitirir sonra demedi deme ibrahim
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DELİYÜREK:Fener düştü fener düşme potasına girdi yok Fener potadan çıktı. . bunları unuttunuz değilimi. . Cimbomun müzesinde UEFA KUPASI var sizi zavallılar. İki maç aldınız diye havalara girmeyin yakında söner. Siz dilenmeye devam edin.
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POLAT:Hahaha civcive bak sen bu kadroylan ilk 3 girin yeter size
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