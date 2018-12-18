Tepkisizliğe Tepki

Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde bir grup vatandaş Çin Halk Cumhuriyeti
tarafından Doğu Türkistan
'daki Uygur
Türklerine uygulanan baskıyı protesto etmek amacıyla eylem düzenledi.
Çerkezköy Belediye Meydanı'nda düzenlenen eylemde vatandaşlar gün boyu hareketsiz bekledi. Yapılan açıklamada, "Doğu Türkistan'daki soydaşlarımızın yaşadığı zulme karşı sessiz kalmak istemedik. Bu zulme sessiz kalınmamalı. Vatandaşlarımız ve devlet yetkililerimiz tarafından gerekli hassasiyet gösterilmelidir" ifadelerine yer verildi.
Gün boyunca hareketsiz beklediler
Çerkezköy Belediye Meydanı'nda toplanan vatandaşlar gün boyunca hareketsiz bir şekilde beklediler. Soğuk havaya rağmen ellerinde Doğu Türkistan Bayrağı ile bekleyen vatandaş gün sonunda alandan ayrıldı. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ,Doğu Türkistan,Çerkezköy
Kaynak: İHA