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Tepkiye neden olan kaynak kitabın kapağı değişiyor

Tepkiye neden olan kaynak kitabın kapağı değişiyorGAZİANTEP - Kapağındaki heceleme hatası nedeniyle tepkiye neden olan kaynak kitabının kapak tasarımı değişiyor.

15.10.2019 16:34
Tepkiye neden olan kaynak kitabın kapağı değişiyor
GAZİANTEP - Kapağındaki heceleme hatası nedeniyle tepkiye neden olan kaynak kitabının kapak tasarımı değişiyor.
Gaziantep'te öğrenci ve veliler, bir kaynak kitabındaki "Türkçe" kelimesinde hece hatası olduğunu belirterek, tepki göstermişti. Tepkiler üzerine yayın evi kitabın kapak tasarımını değiştirme kararı aldı.
Türkçe dersine ait bir soru bankası kitabının kapağındaki heceleme hatası, velilerin tepkisini çeken kitabın kağak tasarımı değiştiriliyor. 2 ayrı tasarım hazırlayan yayın evinin yapılacak son kontrollerden sonra kaynak kitabını yeniden basacağı öğrenildi.
Öğrenci ve veliler de Türkçe bir kaynak kitabında olmaması gereken bir yanlıştan dönüldüğü için yayın evine ve tasarımcılarına teşekkür etti.
Tepkiye neden olan kaynak kitabın kapağı değişiyor

Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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