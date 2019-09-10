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Ünlü televizyoncunun tepki gösterdiği tabela, zabıta ekipleri tarafından indirildi

Ünlü televizyon programcısı Bekir Develi'nin sosyal medya hesabından paylaşıp tepki gösterdiği 'Muhammet' isimli lokantanın tabelası, belediyenin zabıta ekipleri tarafından indirildi.

10.09.2019 11:44

Ünlü TV programcısı Bekir Develi, kendisine ait sosyal medya hesabından Manisa'nın Kula ilçesindeki bir işletmeye verilen isme tepki göstermesinin ardından, 'Muhammet' isimli lokantanın tabelası belediyenin zabıta ekipleri tarafından indirildi.

DEVELİ'NİN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Kendisine ait Twitter hesabından lokantaya 'Muhamm-et' isminin verilmesini eleştiren ünlü televizyon programcısı Bekir Develi'nin paylaşımı, kısa sürede ülke geneline yayıldı.

BELEDİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Binlerce vatandaşın tepki göstermesi ile hareket geçen Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde lokantayı denetledi. Yapılan incelemelerin ardından, 'Muhamm-et' isminin yer aldığı tabela, zabıta ekipleri tarafından indirildi.

3 YIL ÖNCE DEĞİŞTİRMİŞLER

Kendi isminin Muhammet olmasından dolayı lokantaya Muhammet ismini verdiğini ifade eden lokanta sahibi Muhammet Kurnaz, önceki yıllarda Nil Lokantası olarak hizmet verdiklerini, 3 yıl önce işyerinde yapılan tadilat çalışmalarının ardından isim değişikliği yaptıklarını söyledi.

18 YILDIR HİZMET VERİYOR

Hiçbir kötü düşünce gözetmeden kendi ismini lokanta ismi olarak kullandığını ifade eden Kurnaz, babası ile birlikte işlettiği lokantanın 18 yıldır aynı işyerinde hizmet verdiğini söyledi.

Ünlü televizyoncunun tepki gösterdiği tabela, zabıta ekipleri tarafından indirildi

Bekir Develi, Zabıta, Manisa, Kula, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (3)
AZGİN DANA: ulkede her sey super hic bi sorun yokda sira bu tabelaya geldi !! millet marsa gidiyor biz halen bunlarla ugrasiyoz
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KONYA: BOŞ İŞLER MÜDÜRÜ PARA VAR HUZUR VAR BUNUNKİSİDE CAN SIKINTISI.
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MİNİK KUŞ: Adam kendi ismini kullanmış. Gayet güzel. Bunda bişey aramamak lazım.
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