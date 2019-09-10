Ünlü televizyoncunun tepki gösterdiği tabela, zabıta ekipleri tarafından indirildi

Ünlü TV programcısı Bekir Develi, kendisine ait sosyal medya hesabından Manisa'nın Kula ilçesindeki bir işletmeye verilen isme tepki göstermesinin ardından, 'Muhammet' isimli lokantanın tabelası belediyenin zabıta ekipleri tarafından indirildi.

DEVELİ'NİN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Kendisine ait Twitter hesabından lokantaya 'Muhamm-et' isminin verilmesini eleştiren ünlü televizyon programcısı Bekir Develi'nin paylaşımı, kısa sürede ülke geneline yayıldı.

BELEDİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Binlerce vatandaşın tepki göstermesi ile hareket geçen Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde lokantayı denetledi. Yapılan incelemelerin ardından, 'Muhamm-et' isminin yer aldığı tabela, zabıta ekipleri tarafından indirildi.

3 YIL ÖNCE DEĞİŞTİRMİŞLER

Kendi isminin Muhammet olmasından dolayı lokantaya Muhammet ismini verdiğini ifade eden lokanta sahibi Muhammet Kurnaz, önceki yıllarda Nil Lokantası olarak hizmet verdiklerini, 3 yıl önce işyerinde yapılan tadilat çalışmalarının ardından isim değişikliği yaptıklarını söyledi.

18 YILDIR HİZMET VERİYOR

Hiçbir kötü düşünce gözetmeden kendi ismini lokanta ismi olarak kullandığını ifade eden Kurnaz, babası ile birlikte işlettiği lokantanın 18 yıldır aynı işyerinde hizmet verdiğini söyledi.