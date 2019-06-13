TEPSAM Başkanı Yıldırım Açıklaması

Kaynak: İHA

TEPSAM Yönetim Kurulu Başkanı Teoman Yıldırım, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının 130. yıl dönümü vesilesiyle kutlama mesajı yayınladı.Tepsam Başkanı Yıldırım, "İş dünyasının çatı örgütü ve ilimizin en büyük ve güçlü sivil toplum kuruluşu olma özelliği taşıyan BTSO Bursa'nın iktisadi gelişme ve kalkınma sürecinin baş aktörlerinden olmuştur. Çatısı altında biraraya getirdiği seçkin kitleyi oluşturan esnaf ve sanayicilerimiz için yapılan çalışmaların temel rotası, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da istihdamı, yatırımı ve girişimciliği artırıcı düşünce ve eylemler üzerinde şekillenecek önemli bir kurumdur" dedi.Yıldırım, "Makamlar, koltuklar değil, bu çatı altında kardeşlik, dostluk, içerisinde birlikte çalışmak önemlidir" diyen Yıldırım, "Bildiğiniz gibi Bursa ekonomisinin büyümesi, Ticaret ve Sanayi Odasının da birlikte güçlenmesini sağlar. 130 yıllık bir kurumun ulu şehir Bursa'ya vermiş olduğu hizmet bir gururdur. Bu 130 yılda Bursa'nın ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının kaydettiği gelişme de ayrı bir gurur kaynağıdır. Türkiye'nin marka değerini artıracak yatırım çalışmalarında bulunan, sosyal-kültürel-eğitim ve çevre anlayıcı bilincinin yükseltilmesi için gerekli politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında aktif görev alan Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının bu sorumluluğu sürdürmeye devam edecektir. Sürekli iyileştirme prensibi çerçevesinde çağın gelişmelerine uygun hareket eden ilimizin en büyük ve güçlü sivil toplum kuruluşu olan Bırsa Ticaret ve Sanayi Odası gelecek için önemli adımlar atacaktır. Hukukun üstünlüğüne olan inanç ve kurallara bağlılık çerçevesinde üyelerine hizmet vermek ülkemizin ekonomik kalkınmasında bölgemiz katkılarını en iyi şekilde kullanarak insana ve çevreye saygılı, ahlakın ve dayanışmanın korunduğu, şeffaf, kişisel sorumluluğun üstlenildiği, işin ilk seferinde doğru yapıldığı bir kurum olarak 130 yıldan bu yana hizmet veren Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına hizmet etmiş olan herkesi saygıyla anıyorum" dedi. - BURSA