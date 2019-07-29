Ter kokusu kabusunuz olmasın!

Özellikle yaz aylarında, koltuk altlarınız, elleriniz, ayaklarınız ya da vücudunuzun başka bölgelerinde sık sık terleme sorunu yaşıyor, bu problemin önüne çeşitli kozmetik ürünlerle geçmeye çalışıyor fakat çok da başarılı olamıyorsanız, "hiperhidrozis" yani aşırı terleme sorunuyla karşı karşıyasınız demektir. Fakat yaz sıcaklarında artan terleme probleminden uzman desteğiyle kurtulmak mümkün.

AŞIRI TERLEME SOSYAL HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

En fazla yaz aylarında yaşanan terleme durumu, vücut ısısını sabit tutarken, zararlı maddelerin de dışa atılmasını sağlar. İnsan vücudundaki ter bezi sayısı 2-3 milyon kadar olup, sırasıyla en fazla avuç içi, koltukaltı ve ayaklarda bulunur. Günde ortalama 100cc ter salgılayan insanoğlu, aşırı efor ve sıcaklıkla birlikte bu durumu 1.5 litreye kadar çıkarabilir. Terleme sorunu ortam sıcaklığının ve neminin yükselmesi, efor sarf edilmesi ve heyecan yaşanması gibi durumlar sonucu artabilir. Ayrıca tansiyon veya şeker düşmesi, kanamalar, ateşli hastalıklar, kalp krizi, sıcak çarpması ve tiroid hastalıkları gibi durumlarda da terleme yaşanabilir. Fakat terleme sistemi herhangi bir sebepten dolayı fazla çalışmaya başlarsa, "hiperhidrozis" yani aşırı terleme sorunu baş göstermeye başlar. Aşırı terlemenin bir hastalık belirtisi olup olmadığını anlayabilmek içinse bir uzman desteğine başvurmak gerekir.

Aşırı terleme insan hayatını olumsuz yönde etkileyerek birtakım sıkıntılara zemin hazırlar. Kişinin sosyal hayatında yaşanabilecek bu gibi olumsuz durumlar hayat kalitesini düşürmesinin yanı sıra, kişilerde özgüvenin azalmasına ve çekingenlik oluşmasına da yol açabilir. Bu durum da zamanla çeşitli psikolojik sorunları ve başarısızlığı beraberinde getirebilir.

TEDAVİYE BAŞLANMADAN ÖNCE TERLEMENİN SEBEPLERİ ARAŞTIRILMALI

Terlemenin aşırı hale geldiği zamanlarda kişilerin öncelikle bir doktora başvurması gerekiyor. Yapılacak tetkiklerle aşırı terlemeye sebep olabilecek enfeksiyon, hipertiroid gibi altta yatan hastalıklar kolayca ortaya çıkarılabiliyor. Böylece gerekli tedavi uygulanabiliyor. Eğer aşırı terlemenin altında başka hastalıklar yatmıyorsa, terlemeyi durdurmak için medikal ürün tedavisine başvurulabiliyor. Ancak medikal ürünlerin kullanıldığı tedaviler, geçici ve kısa süreli olma özelliği taşıyor.

ELEKTRİK AKIMI İLE TERLEMENİN ÖNÜNE GEÇMEK MÜMKÜN OLABİLİYOR

Terleme sorununa "iyontoforez" yöntemiyle de çözüm bulunabiliyor. Bu yöntemse küçük bir su borusunda hastanın özellikle el ve ayaklarına belli aralıklarla elektrik akımı vererek uygulanıyor. İyontoforez yöntemiyle ter kanalları elektrik akımı ile bir süreliğine kapatılıyor. Ortalama 20 dakika süren seanslar, ilk olarak üç günde bir, ilerleyen zamanlarda ise haftada bir yapılıyor.

EN ETKİN YÖNTEM BOTİLİNUM TOXİN (BOTOX) UYGULAMASI

Orta ve yoğun şekilde seyreden terleme şikayetleri botilinum toxin (botox) yöntemi sayesinde başarıyla tedavi edilebiliyor. Botox uygulaması ise sinir kas kavşağında ve sinir uçlarında "asetilkolin" isimli maddenin salınımını engelleyerek ve ter bezinin salgı yapmasını durdurarak etkili oluyor. Botox, koltuk altları, avuç içleri ve ayak altları gibi ter bezlerinin fazla çalıştığı bölgelere yapılabiliyor. İşlem sonrasında da herhangi bir yan etki görülmüyor. Botox işlemi, 6 ile 9 ay arasında etkinliğini koruyor.