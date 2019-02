Terapi Köpekleri Zihinsel Engelli Çocuklara "Yoldaş" Olacak

Kaynak: AA

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Görme engelli avukat Nurdeniz Tunçer ve İngiltere 'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un eşi Maggie Moore tarafından 2014 yılında kurulan Rehber Köpekler Derneğinde, sadece görme değil aynı zamanda zihinsel engelli çocuklara da can yoldaşlığı yapacak köpekler yetiştiriliyor.Görme engellilere "yol arkadaşı" yetiştirilen dernekteki rehber köpekler, golden ve labrador cinslerinden seçiliyor.Öncelikle uysal ve sağlıklı olup olmadıklarına bakılan köpekler, anne ve babalarının genetik yapıları incelendikten gönüllü ailelere verilerek bir yıl süren eğitime tabi tutuluyor.Eğitim sonrası uygulanan sınavı geçen rehber köpek adayları, en az 5, en fazla 6 ay görme engelli eğitimine tabi tutuluyor.Daha sonra yol arkadaşlığı için ücretsiz görme engellilere verilen köpeklerden elenenler, bu defa zihinsel engelli çocuklarla çalışmak üzere "terapi köpekleri" olarak yetiştiriliyor."Rehber köpek okullarının merkezini kurmak istiyoruz"İki yılı aşkın süredir Türkiye 'nin ilk rehber köpeği Kara ile yaşayan Rehber Köpekler Derneği Başkanı Nurdeniz Tunçer, AA muhabirine yaptığı konuşmada, Türkiye'de görme engellilere yönelik rehber köpekler yetiştiren ilk dernek olduklarını söyledi.Amaçlarının görme engellilerin bağımsız ve daha sosyal olabilmeleri için çalışmalar yapmak olduğunu belirten Tunçer, şöyle devam etti:"Rehber köpek okullarının merkezini kurmak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalara başladık. Rehber köpek adaylarının sayısını artırıyoruz. Ayrıca rehber köpek olarak görme engellilere temin edemediğimiz, elenen köpeklerimiz 'terapi köpekleri' olarak çalışmaya başlayacak. Onlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Terapi köpekleri, zihinsel engelli çocukların hayatla iletişimi ve gelişimine destek olmak için onlarla takım halinde çalışacak. Bu uygulamamız yeni başladı.""Birçok gencin hayatına dokunmasını hedefliyoruz"Tunçer, Türkiye'de 4 çalışan, 7 de yetişmekte olan rehber köpek bulunduğunu ifade etti.İlk hedeflerinin yılda 10 rehber köpek yetiştirmek olduğunu aktaran Tunçer, "Birçok gencin hayatına dokunmayı hedefliyoruz." dedi.Terapi köpekleri için her aşamada eleme olabildiğine işaret eden Tunçer, uysal ve sağlıklı köpekleri zihinsel engelli çocukların gelişimi ile ilgili her dönemde çalışmaya alabildiklerini söyledi.Gönüllü ailelere ücretsiz verdikleri köpeklerin veteriner ve mama hizmetlerini de karşıladıklarını vurgulayan Tunçer, "Gönüllü bakıcı ailelere ihtiyacımız var. Rehber köpek okulu kurmak için destek bekliyoruz." diye konuştu.