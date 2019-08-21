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Terasta çıkan yangın korkuttu

Amasya Üçler Mahallesi'nde sabah saatlerinde 6 katlı bir apartmanın terasında ufak çaplı yangın meydana geldi.

21.08.2019 10:09 Terasta çıkan yangın korkuttu
Amasya Üçler Mahallesi'nde sabah saatlerinde 6 katlı bir apartmanın terasında ufak çaplı yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Üçler Mahallesi'nde 6 katlı binanın terasında çıkan yangının dumanlarını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Terasta kuşburnu yapmak için kurdukları sobadan çıkan alevler ahşap olan terası tutuşturdu. Dikkatsizlik sonucu terasta çıkan yangın, ev halkının erken müdahalesi ile söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gereken önlemleri alarak kontrolü sağladı. İtfaiye ekipleri bu tür olaylarda daha dikkatli olmaları konusunda ev halkını uyardı. - AMASYA

İtfaiye, Amasya, Üçler, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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