Terasta mahsur kalan kediyi köfte vererek kurtarmaya çalıştılar
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kullanılmayan binanın terasında mahsur kalan kedi için itfaiye ve vatandaşlar seferber oldu.
10.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:54
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kullanılmayan binanın terasında mahsur kalan kedi için itfaiye ve vatandaşlar seferber oldu. Bir kişinin getirdiği köfte ile yakalanmaya çalışılan kedi, tüm uğraşlara çıkmayınca binanın kapısı açıldı.
Yılmazlar Mahallesi Muratdağı Sokak'ta kullanılmayan 2 katlı bir binanın terasından inemeyen kediyi görenler, itfaiyeye haber verdi. Adrese sevk edilen itfaiye erleri, merdivenli araçla terasa ulaştı. Ancak sağa sola kaçan kedi, bir türlü yakalanamadı. Bunun üzerine aynı sokakta oturan bir kişi, evinden köfte getirip itfaiye erlerine verdi. Köfte verilerek de yakalanamayan kedi için binanın sokak kapısı açıldı. Kapının açıldığını gören kedi, koşarak sokağa çıkıp uzaklaştı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Terasta mahsur kalan kediyi köfte vererek kurtarmaya çalıştılar
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