03.07.2019 11:33
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Terasta spor

Terasta spor

Güneş yüzünü iyiden iyiye gösterdi, sporseverler için farklı etkinlikler düzenlenmeye başlandı.

Güneş yüzünü iyiden iyiye gösterdi, sporseverler için farklı etkinlikler düzenlenmeye başlandı.

Yaz havasında Üçgen Teras, her salı günleri zumba, her perşembe günleri de yoga etkinlikleri düzenliyor. Dersler tüm misafirlerin katılımına açık ve ücretsiz olacak.

Akmerkez tarafından düzenlenecek etkinliklerde katılımcılar deneyimli spor eğitmenleri eşliğinde her salı zumba, her perşembe de yoga yapacak. Temmuz ayı boyunca devam edecek olan dersler saat 19.10'da başlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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