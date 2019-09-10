Terastan düşen çocuk, ağır yaralandı

ADIYAMAN'da oynadığı 2 katlı evin terasından düşen Suriye uyruklu Abdullah Emad (1), ağır yaralandı.Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşadıkları 2 katlı evin terasında oynayan Abdullah Emad, beton zemine düştü. Ses üzerine dışarıya çıkan aile, Abdullah Emad'ı yerde bulup, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Emad'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.