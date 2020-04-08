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Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri

Terazi Dolunayı 8 Nisan günü gerçekleşiyor! Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, Terazı Dolunayı'nın etkilerini ve burçları nelerin beklediğini açıkladı. Yeniay'da başlayan olayların sonuçlandığı bu Dolunay'da, evlilikler ve ortaklıklar ön planda. Bu dönemde boşanma olayları ve ortaklıkların bozulması artacak. Terazi Dolunayı burçlara etkileri neler?

08.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:56
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri

8 Nisan Terazi burcunda gerçekleşen Dolunay ile yaşlı ölüm ve hasta sayısında artış yaşanacak, fakat sonraki Yeniay ile birlikte oranlarda azalma görülecek. Olaylar görünenden farklı ve bazı şeyler de gizli kalacak. Geçmiş tecrübelerden faydalanarak kazançlı hamlelerin yapılabileceği Terezi burcundaki Dolunay da burçları neler bekliyor?

TERAZİ DOLUNAYI İLE BOŞANMALAR ARTACAK

8 Nisan 05:34'de Terazi burcunun 18:43 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Yeniay'da başlayan olaylar Dolunay'da neticelenir. Genel olarak enerjiler gergindir. Dolunay haritanın 7. evinde gerçekleştiği için; evlilikler ve ortaklıklarla ilgili konular ön planda. Özellikle büyük gezegenlerin Dolunay'a yaptığı olumsuz açılar nedeniyle; boşanma davalarında artış ve bazı ortaklıkların bozulması söz konusu. Ancak ben değil de, biz demeyi başaranlar sorunları aşabilirler. Bu konularda özellikle iyi niyetli ve arabulucu kişilikteki kadınlardan destek alınabilir. Uranüs'ün düğümlere yaptığı güzel açılar ile de; geçmiş tecrübeleri farklı bir bakış açısıyla değerlendirerek, kazançları artıracak hamleler yapmak mümkün.

Dolunay'la birlikte yaşlı ölümleri ve hasta sayısı maalesef en üst seviyeye çıkacaktır. Bir sonraki yeniayla birlikte vaka sayıları düşüşe geçecektir. Ülkemizdeki kayıplar diğer ülkelere göre daha az olacaktır. Bu dolunayla birlikte uygulanan tedavilerde uzmanlaşma da birlikte gelecektir.

Dolunay anının yükseleninde Balık burcu var. Neptün'ün de orada olmasıyla; olayların görünen yüzünün pek de doğru olmayacağı, bazı şeylerin gizlendiğini de söyleyebiliriz. Ayrıca dolaşan haberlerde de netlik araştırması yapmakta fayda var.

TERAZİ DOLUNAYI, EN ÇOK ETKİLENEN BURÇLAR HANGİLERİ?

Dolunay'dan en çok etkilenecek burçlar; Terazi, Koç, Yengeç ve Oğlak burcunun ikinci yarısında doğanlar ve bu bölgede gezegen yerleşimleri olanlar. İkinci dereceden etkilenecekler ise; Balık ve Başak burcunun ikinci on beş gününde doğanlar...

Etiketler: Yeniay, Gündem, Astroloji, Güncel
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Haberler ›› Gündem ››Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri - Haberler
Yorumlar (1)
BURCH:Gerizekali, bosanmalar dolunaylami ilgili yoksa, herkesin koronadan dolayi evde birbirlerinin basinin yemesindenmi?
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