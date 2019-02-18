Tercan'da Kurtuluş Coşkusu

17 Şubat Tercan
'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tercan Kaymakamlığı Bahçesindeki Atatürk
Anıtına çelenk sunumu yapıldı.
Gerçekleştirilen törene Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca Cumhuriyet Savcısı Meryem
Seda Bütün, Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz
, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Siyasi Parti temsilcileri askeri, sivil erkan ve vatandaşlar katıldı.
Tören, Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu.
Etkinlikler kapsamında Tercan Mamahatun Atlı spor ile Erzurum Yarımca
Atlı Spor arasında oynanan cirit müsabakası vatandaşların yoğun katılımıyla nefesleri kesti. Tören havai fişek gösterisi ile sona erdi. - ERZİNCAN
Mustafa Kemal Atatürk,Tercan
Kaynak: İHA