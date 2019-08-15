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Tereyağı kovasında esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde durdurulan yolcu minibüsünde, tereyağı kovasına gizlenmiş 1 kilo 205 gram esrar ele geçirildi.

15.08.2019 11:20 Tereyağı kovasında esrar ele geçirildi
DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde durdurulan yolcu minibüsünde, tereyağı kovasına gizlenmiş 1 kilo 205 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün ilçedeki Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir yolcu minibüsünde arama yaptı. Arama sırasında şüpheli hareketler sergileyen yolcunun eşyalarını da inceleyen ekipler, minibüsün bagajında şüpheli yolcuya ait tereyağı kovasına gizlenmiş satışa hazır 1 kilo 205 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Sur, Güncel

Kaynak: DHA

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