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Tereyağına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tereyağı kovası içerisine gizlenmiş 1 kilo 205 gram esrar ele geçirildi.

15.08.2019 10:04
Tereyağına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tereyağı kovası içerisine gizlenmiş 1 kilo 205 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde durdurulan minibüsün içerisinde şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin üstü ve bagajdaki eşyaları arandı.
Şahsa ait donmuş tereyağı kovasında iki paket içerisinde 1 kilo 205 gram esrar ele geçirildi.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Tereyağına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Güncel

Kaynak: AA

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