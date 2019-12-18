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Terfi merkezlerinde bakım çalışmaları sürüyor

HATSU, kent genelinde içmesuyunun depolardan hatlara iletildiği içme suyu terfi noktaları ve kuyularındaki elektrik sistemlerinde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

18.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:39Terfi merkezlerinde bakım çalışmaları sürüyor

HATSU mobil ekipleri tarafından genelinde terfi merkezleri, su depoları ve içmesuyu kuyularındaki elektrik aksamlarının bakımdan geçtiğini Genel Müdürlük, kent genelinde faaliyette olan ve yeni yapılan depolarda elektrik sistemlerinin sağlıklı şekilde çalışmasını sürdürmek amacıyla rutin kontrollerin yapıldığını kaydetti.

Tesislerin sağlıklı ve sürekli şekilde işlevini yerine getirmesi adına elektrik panolarında, jeneratörlerde, haberleşme sistemleri, kuyu pompaları ve diğer ekipmanlarda bakım çalışmalarının sürdüğünü aktardı.


Hatay, Güncel

Kaynak: Bültenler

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