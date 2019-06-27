27.06.2019 10:22
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Terhis olan askerleri taşıyan taksi kamyona çarptı: 6 yaralı

Terhis olan askerleri taşıyan taksi kamyona çarptı: 6 yaralı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde vatani görevlerini tamamlayan askerlerin bulunduğu taksinin bir kamyona çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Çanakkale 'nin Gelibolu ilçesinde vatani görevlerini tamamlayan askerlerin bulunduğu taksinin bir kamyona çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Gelibolu'da konuşlu 18. Mekanize Tugay Komutanlığından yeni askerlik düzenlemesiyle erken terhis edilen 5 asker, otogara gitmek üzere bir taksiye bindi.
Sergen Salman'ın kullandığı 17 T 4073 plakalı taksi, ilçe merkezine 15 kilometre kala Kavakköy beldesi yakınında Remzi Şahin idaresindeki 10 AL 270 plakalı kamyona arkasından çarptı.
Kazada yaralanan taksi sürücüsü Salman ile aynı araçtaki 5 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay ve Keşan Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Çanakkale , Gelibolu , Güncel

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